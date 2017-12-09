最冷時刻已過去 吳德榮：今晚天氣好轉明回溫

大陸冷氣團發威，今日最低溫為12.5度在台中測得，同時寫下今年入冬以來平地最低溫紀錄。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-09 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局資料顯示，昨晚至今晨是今年首波大陸冷氣團最強的時間，最低溫為12.5度在台中測得，寫下今年入冬平地最低溫紀錄。氣象專家吳德榮表示，今晚開始天氣逐漸好轉，明天白天各地將明顯回溫。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天平地最低溫前3名，依序是台中12.5度、梧棲12.5度與嘉義12.6度，都出現在中台灣，在無輻射冷卻的情況下，氣溫降得比北台灣低，屬於較少見的狀況。他說，台灣上空目前仍有很多由海峽移入的中層雲，含水量不多，但仍帶來大範圍少量降雨的現象，降雨狀況山區比平地明顯。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，今白天大陸冷氣團仍強，全台各地屬雲量多、偶飄零星雨的陰冷天氣。今晚起天氣逐漸好轉，但今晚到明晨這段期間各地氣溫仍偏低，民眾還是要多添衣物並注意保暖，等到明天白天各地氣溫才會明顯回升。

吳德榮接著指出，下週一、二（11、12日）東北季風將帶來冷空氣，北台灣轉涼、早晚微冷，但這波冷空氣帶來的水氣也較少，僅北海岸、北部山區及東北部有些局部零星降雨的機率。