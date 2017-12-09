冷氣團發威！合歡山再降冰霰 車潮塞爆

台14甲線18K翠峰派出所前進行管制，上午7時過後視天候、路況放行，7時不到已大排長龍。（記者佟振國翻攝）

2017-12-09 07:13

〔記者佟振國／南投報導〕新一波大陸冷氣團發威，合歡山入夜至今晨氣溫降至0度左右，加上有水氣，武嶺一帶斷斷續續出現雨夾霰，路面、山壁留下少許積霰與薄冰，碰上週休假日，許多遊客徹夜留在山上，上山車潮更是湧現，台14甲線過清境農場路段即大排長龍。

本週兩波大陸冷氣團接力報到，這一波的威力更強，平地昨晚已創下12.7度的低溫，水氣不斷移入，濕冷讓體感溫度更低，不少遊客期待合歡山能降瑞雪。

昨晚台14甲線18K翠峰至41K大禹嶺實施預警性封路，但不少「追雪族」徹夜留在合歡山上，武嶺停車場已經客滿，昨夜至今晨則是斷斷續續出現雨夾霰的情形，山壁、路面目前都有少許的積霰與結冰，路面濕滑，公路總局埔里工務段、仁愛分局上午7時正式公告，31K武嶺至33K合歡山遊客中心路段限加掛雪鏈車輛通行，提醒上山遊客注意最新管制措施。

今天是週休假日，上合歡山的車潮一早即開始湧現，許多遊客凌晨就在18K翠峰派出所前的管制點排隊，等上午7時管制結束就上山，車陣也大排長龍，過了8K清境農場路段即走走停停，有遊客缺乏公德心，開啟「逆向模式」或「併排模式」企圖插隊，也讓交通更加壅塞。