台中出現入冬最低溫12.5度！ 玉山清晨降雪

今天各地水氣減少，但部分地區仍有局部短暫雨的情形。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-09 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕昨天新一波冷氣團來襲！中央氣象局指出，昨晚至今清晨是這波冷氣團影響最明顯的時候，今天白天溫度會略為回升，各地水氣減少，但部分地區仍有局部短暫雨。今天凌晨，台中測得平地入冬以來最低溫12.5度，嘉義和梧棲也都低於13度，玉山則在清晨降雪。

氣象局表示，昨晚至今清晨西半部及宜蘭低溫約13、14度，花東也僅15、16度，最低溫出現在台中的12.5度，今各地高溫略為回升，預測北台灣高溫在17至19度左右，中南部約22至24度，花蓮及台東21至23度，傍晚開始又會轉冷，提醒大家適時添加衣物。

氣象局指出，今清晨為這波冷氣團最強的時候，玉山在清晨4點05分開始降雪，目前為止仍在持續降雪當中。

今天水氣減少，但中部以北及東半部地區仍有局部短暫降雨，南部山區也有零星降雨的情形，提醒民眾出門在外最好還是帶雨具。

明天白天起大陸冷氣團減弱，溫度又再回升，北台灣高溫可以來到20度以上，中南部約25至27度，花東約24度；降雨方面，僅北部及東半部有短暫雨，其他地區天氣相對穩定。

今天在強烈東北風影響下，台南以北、東半部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，海邊的浪也明顯偏大，若前往海邊或從事海上作業須注意安全。

今天中部以南及金馬橘色（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 17 14 ~ 21 14 ~ 24 15 ~ 19

玉山在清晨4點05分開始降雪。（資料照，玉山氣象站提供）

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線指數。（圖取自氣象局）