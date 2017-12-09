12/09 各報重點新聞一覽

2017-12-09 06:40

自由時報

頭一遭 議員酒駕解職入監

別把「酒後不開車」當成耳邊風！彰化縣國民黨籍縣議員柯振杯，因為三度酒駕肇事，遭判刑七月確定，不但要入獄，還成為國內首位酒後開車上路丟掉議員寶座的縣市議員。

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竊20奈米製程投中 起訴

半導體業工程師「帶槍投靠」中國又一樁！台塑集團旗下DRAM廠南亞科前資深工程師李智存，為求順利到中國西安紫光公司任職、謀求高薪，涉嫌於二○一六年利用個人電腦螢幕截圖等方式，複製南亞科最新製程技術廿奈米晶圓製程，桃園地檢署檢察官偵結，依違反營業秘密罪起訴李男。

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獵雷艦解約前夕 陳慶男：50億年底到位

慶富造船承攬獵雷艦案風波不斷，昨天是慶富補足第三期預付款保證金廿四億餘元的最後期限，慶富董事長陳慶男表示，七日與不願透露身分的愛國投資人達成協議，對方承諾提供一百億元資金供慶富公司繼續打造獵雷艦，本月卅一日前會有五十億元到位，將透過律師向聯貸主行第一銀行說明。

詳見獵雷艦解約前夕 陳慶男：50億年底到位。

蘋果日報

米其林天菜大廚 假的

行騙天涯！網路暴紅的「米其林天菜大廚」弗拉迪（Vladimir Keller），自稱曾是德國米其林餐廳主廚，為了知名部落客台籍女友「黃色的旅行者 Yellow Tremper」（本名莊晏瑋）來台。他去年12月受邀至高雄Hotel WO舉辦米其林饗宴，結果遭網友踢爆他只是在米其林餐廳工作45小時的臨時工；《蘋果》另查出弗拉迪疑似招搖撞騙到日本。WO飯店昨說明遭騙經過，還表示雙方合作期間不太愉快，甚至被索賠120多萬元；飯店坦承未查明身分，消費者可全額退費。

申請上市 勞資會議1年須4次

立院日前初審通過《勞基法》修正案，其中規定經工會或勞資會議同意後，可放寬輪班間隔、7休1例假挪移與每月加班工時上限。但勞團質疑許多企業根本未開勞資會議，勞動部昨指，將啟動勞資會議改革，未來企業申請上市櫃，或初招、重招外勞時，將要求檢附最近1年會議紀錄，也就是至少開4次會。勞團質疑企業會造假；資方指中小企業不必頻繁開會。

聯合報

英國脫歐談判達協議 分手費逾1.5兆談妥了

歐盟與英國八日達成協議，歐盟執委會主席容克表示會建議歐洲理事會在下周四跟下周五舉行的歐盟峰會上投票通過協議，讓英國脫離歐盟的談判進入第二階段，討論貿易等議題。

公投修法二讀 投票年齡降至18歲

立法院院會昨天二讀「公民投票法」修正草案部分條文，明定公民投票年齡為十八歲、廢除公投審議委員會及將全國性公投主管機關改為中選會。中選會指出，公民投票年齡從現行廿歲降為十八歲，約可增加六十萬投票公民。至於公投適用事項、連署人數、門檻下修及行政院是否能發動公投等，因朝野無共識，待下周二院會再處理。

中國時報

慶富案有解？陳慶男稱獲百億金援！聯貸行：見到錢才算

慶富在軍方瀕臨獵雷艦解約前夕，董事長陳慶男突放話，稱有「愛國企業家」願接手慶富，但8日早到派出所簽到時面對媒體不發一語，晚間又發出聲明宣稱有投資人承諾提供100億元資金，月底前先信託50億元，讓慶富繼續打造獵雷艦；外界認為陳的動機不明，真相仍是謎。對陳慶男說法，聯貸銀行團指出，口說無憑，沒看到錢都不算數。

來真的！新北鐵腕拆頂加違建

拆了！雙北市公寓近期頂樓違章大火不斷，共計造成12死悲劇，新北市違建拆除大隊8日強拆中和區景新街5、6樓共兩層樓「頂樓加蓋」違建，據了解，屋主為某診所醫師，除了執業外還當起包租公，將兩層樓頂加隔成17間套房出租，每月爽賺15萬元黑心錢，今年3月才被強拆電表，豈料，幾個月後又重起爐灶，市府預計4天內拆除完畢；新北市違建拆除大隊長馮兆麟強調，拆除違建無終止日。