印尼女僑千里直播 意外在金門尋根成功

邵慧娟揮手向手機裡與遠在印尼的老爸打招呼，訴說回金門故鄉的有趣經過。（記者吳正庭攝）

2017-12-08 23:21

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府辦理南洋鄉僑青年返金尋根交流，不僅讓年輕鄉僑一睹阿公阿嬤的原鄉風情，也讓不少人一圓尋親夢，來自印尼的邵慧娟今天更意外找到「祖公厝」，興奮地一路用手機直播給遠在印尼的老爸看，「明年一定要帶爸媽一起回金門！」她激動地說。

邵慧娟的尋根行，本來不在「任務」中，只是陪同印尼東加里曼丹麻里巴板金門同鄉會主席董英漢夫人李月秀，帶著幾名年輕人了解金門環境，一探未來安排年輕僑親到金門大學就讀的可行性。

縣府僑務辦公室執行長王國才得知邵慧娟和金門的淵源後，主動與教育處科長許能麗抱著姑且一試心情，為「邵氏宗親」打探消息。

從未踏上金門的邵慧娟，只會聽一點點簡單的華語和閩南語，靠著李月秀道地的閩南語翻譯，在金門邵氏宗親會理事長邵清源、宗老邵國森等人細心引導下，一群人在金門邵氏家廟內，埋首從邵氏族譜尋找蛛絲馬跡。

邵慧娟為找出家族脈系，用手機向人在印尼麻里巴板的老爸邵伯全「直播現場實況」，並詢問阿公的名字，邵伯全只記得爸爸的名字唸「朝栽」，卻未出現在金門邵氏族譜。

理事長邵清源發揮近年尋親培養出來的「以音譯字」專長，發現有「邵朝再」，並說出邵伯全太太的名字，邵慧娟驚訝地說，「那是我媽媽！」意外的尋親有了結果，連一旁的李月秀都開心地與縣府工作人員擁抱。

李月秀說，從麻里巴板到金門最少要8小時，走這一趟很有意義。

邵清源確定邵慧娟阿公的名字，立刻循族譜又找到「阿祖」名字，同房的堂哥邵育麟得知，趕來認親；邵慧娟在宗老指引下，向祖先牌位敬獻一柱清香，感謝保佑、指點，一時之間，邵氏家廟頓生溫馨、喜氣。

接著，邵慧娟在宗親陪同下走訪「祖公厝」，一路開著手機，讓千里之外的老爸能在第一時間看到阿公曾經返鄉整修的祖公厝，快速的腳步和認真的眼神，難掩她近鄉情怯的心情，聽著鄉人訴說金門的種種，她眼中堆滿開心又興奮的淚光，直說：「明年一定要帶爸媽一起回金門」。

邵清源說，金門邵氏宗親約200多人，餘在外開枝散葉的族親難以計數，目前正好進行族譜補正、編纂，也歡迎國內、外宗親返鄉，集思廣益。

縣府教育處科長許能麗說，縣府自2003年開始，已舉辦12次「南洋鄉僑青年返金尋根交流活動」，此次安排分別來自東南亞新加坡、菲律賓、印尼、汶萊及馬來西亞等5個國家、8個區域54名華僑青年返回金門。