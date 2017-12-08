獨家》動作比促轉快！這裡的老蔣銅像 耶誕前夕就「冬藏」

春日鄉公所前的蔣介石銅像。（記者陳彥廷攝）

2017-12-08 23:40

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「促進轉型正義條例」日前三讀，紀念威權象徵者若出現在公眾場合應移除，曾經林立的蔣介石銅像，早在促轉前就引發拆除爭議，但屏東縣春日鄉公所前方的這座蔣介石銅像，每到耶誕節前夕就開始「冬藏」，化身耶誕樹整個冬季，更因此曾巧妙化解紛爭，不用促轉條例，就已巧思「轉型」成實用骨架，未來何去何從，也引發令人關注。

有蔣介石銅像公所 屏東只剩春日

屏東縣春日鄉是全縣唯一還有蔣介石銅像的鄉公所，在全國都屬罕見，2016年大選前，這座銅像曾被獨派政黨自由台灣黨設定「審判」，欲除之而後快，但無黨籍鄉長柯自強當時正好拿銅像作為「骨架」，布置成「耶誕樹」，巧妙解衝突。

詭異朝內緊盯公所 看到你心發寒

這座蔣介石銅像與「同類」大多朝外看不同，反而朝內緊盯鄉公所，設計方式實在太過詭異，曾被洽公民眾笑稱「看到你心裡發寒」，而首當其衝的就是鄉長室，鄉長柯自強則坦然面對這股眼光！

柯自強說，鄉內基督及天主教徒多，上任後希望有更多耶誕氣氛，利用已經「賦閒」的蔣公銅像作為骨架，打造耶誕樹，省時省力又省錢，是個堅固的骨架，但這並沒有任何政治意圖，他強調，公所行政中立，未來若接獲要移除的公文，也只能依法行政，但會採較溫和的清除作法。

拿來當耶誕樹骨架 超好用又省錢

促轉條例條文規定，出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名或以其他方式處理，這尊因公所巧思而「另有他用」的蔣介石，依法恐面臨移除命運，鄉公所另一方面也惋惜若真的移除，「再也沒有這麼省成本的骨架」。

鄉民阿元則說，鄉公所此舉對篤信基督教的蔣介石來說，變身耶誕樹不啻是個好的去化方式，也符合廣義「轉型」，而且現在每到冬季就成為春日鄉著名地標，歌頌者還可能遭莫名白眼，建議也不必急著拆除，在自然風化前，都還是好的骨架！

不過，自由台灣黨則持不同看法，該黨屏東辦公室主任丁勇智說，自由台灣黨在促轉條例前，早就在實行拆除作法，促轉通過就是蔣介石銅像早就該拆除的證明，奉勸鄉鎮市公所早早拆轄內銅像，台灣人的血淚史用「歷史」兩字就想輕輕帶過，根本不足解釋，至於屏東更多校園內銅像，他則嗆，現在壓力已轉移到全縣銅像，若縣府不拆，「自由台灣黨來拆！」