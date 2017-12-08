境外污染物南移 入夜高屏空品變糟

圖為晚間出現紅色警示的高雄左營區夜空。（記者黃志源攝）

2017-12-08 22:47

〔記者黃志源／高雄報導〕受大陸冷氣團挾帶境外污染物往南移影響，入夜高屏空氣品質變糟，兩地15監測站中，有14站都出現「不健康」警示。

據環保署空氣品質監測網今天晚間10點資料顯示，在高屏地區15個空氣品質監測站中，僅有屏東恆春1站為普通級，其餘14站都出現橘色或紅色警示，其中高雄市楠梓、鳳山、仁武、左營、前金、前鎮、復興及屏東市區等8監測站達到「對所有族群不健康」的紅色警示。