負責人病逝臨時停業 長谷旅行社員工憂年關如何過

2017-12-08 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕長谷旅行社因財務周轉困難，突然傳出遭勒令停業，除影響相關消費者，被資遣的員工也擔心不知該怎麼過年。據高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良指出，長谷旅行社負責人徐志鈴因罹患大腸癌於上月病逝，因走得突然業務來不及交接，公司資金一時調度不來，進而導致被迫停業。

縱橫旅遊市場30年的高雄老牌長谷旅行社因資金周轉不靈被勒令停業，預估有20餘團，約500人左右受影響，觀光局也呼籲相關旅客應盡速與有關單位聯絡，避免權益受損。

《中央社》報導，高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良表示，長谷旅行社創立於民國82年，員工50多人，除了會出東北亞及中國團，近期也有接郵輪團，在業界算是優等生，但負責人徐志鈴因罹患大腸癌突然病逝，導致公司業務來不及交接，後繼無人，突然熄燈也是業界的損失。

吳盈良也提到，長谷旅行社在中華民國旅行業品質保障協會有新台幣2000萬元的履約保證金，可支應公司已接的旅行團出團事宜，旅客權益不致受影響。

不過許多員工表示，日前得知停業後，針對薪資及資遣費，到目前公司尚無人出面回覆，由於年關也將近，不知道要怎麼過。吳盈良對此則表示，長谷旅行社在交通部觀光局也有保證金，應可支應員工薪資及資遣費用，公會也會積極協助員工轉職至其它旅行社。高雄市勞工局也表示，將介入促成勞資調解，維護員工權益。