反過勞竟遭解僱 空服員工會痛批華航藐視勞動部

2017-12-08 22:18

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園市空服員職業工會、華航企業工會今晚聯合發布聲明，抗議華航不當懲處員工，6月華航工會成員參與「交通運輸業工時大體檢」行動，其中發言代表、行動劇演員、行動主持人陸續遭解僱，痛批華航不甩勞動部，反過勞竟遭解僱。

華航：與是否具備工會幹部身分無關

華航則重申，勞資對話應基於事實，不能因有工會幹部身分，就要求公司對於員工基本工作要求，給予特殊待遇，並動輒扣上打壓名義，例如多次在值勤時未帶相關證件、連年遲到、未報到等行為，都違反空服員職務最基本的工作要求。

工會控訴，今年6月23日參與抗議交通運輸業的血汗勞動狀況，但華航秋後算帳，分別在7月6日、12月8日召開人評會議，以破壞勞資關係為由，將擔任行動主持人的林馨怡、發言代表朱良駿、行動劇演員張書元點名解僱及懲處。

工會指出，林馨怡、張書元、朱良駿等3人遭懲處，已明顯違反工會法第35條第1項第1款、第5款，且有勞動部不當勞動行為裁決委員會106年勞裁字第33號案，判定華航違法在案，但華航明顯藐視勞動部，非理性與工會對抗。

工會痛批，只要員工對過勞狀況提出意見、對勞基法修法表達不滿，就遭到華航公司嚴厲整肅，「請問行政院長賴清德『勞資協商』該如何進行？請問林美珠部長，現在華航公司明顯不甩勞動部的裁決判定，你又該如何要求企業自律？」

華航回應，針對兩位空服員人事異動案，重申這些個案與是否具備工會幹部身分並無關連，而是與其行為有關。任何公司團體，不管勞方還是資方，都受內部工作守則、勞動法規約束。勞資對話應基於事實，不能因其具有工會幹部身分，就要求公司對於員工之基本工作要求，給予特殊待遇，並動輒扣上打壓名義。

華航指出，例如多次在值勤時未帶相關證件、連年遲到、未報到等行為，都違反了空服員職務最基本的工作要求。但只要經公司約談，當事人便對外聲稱是因為其工會幹部身分遭打壓，或在公開場合，以血色顏料玷污華航人視為榮譽的制服「含血噴人」，當事人並用「請問這種飛機你敢坐嗎？」的惡毒誣陷，抹黑公司飛安。

華航表示，如此行為，已不適任工作。華航並強調，一年以來，華航勞資已關係大幅改善，社會自有公評，對於公司治理權及形象，絕對捍衛到底。