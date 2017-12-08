公告現值、地價出爐 桃園中正路肯德基蟬聯地王

桃園區中正路肯德基已經連續12年蟬聯桃園地王。（市府提供）

2017-12-08 22:31

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府地政局地今天公布桃園市明年土地公告現值、公告地價，其中公告現值平均降幅約2.41％，另公告地價降幅約4％，至於桃園市的地王仍在桃園區中正路、復興路口肯德基，公告現值每坪約142.6萬元，是最低的復興區赫威段529元的2695倍，至於最繁華路段則是桃園區中正路（成功路到復興路段），每坪約122萬元。

公告現值部分，大溪區降幅最高達3.67％，最低則是中壢區1﹒57％，其中桃園區中正路肯德基已經連續12年蟬聯桃園地王，明年的公告現值約較今年調降2.11％，由於買賣房屋、土地繳交土地增值稅，是參考持有時及賣出時的公告現值，調降公告現值，也可以少交一點土地增值稅。

另公告地價平均降幅約為4％，若扣除新完成都市計畫整體開發區地價調整，平均公告地價調降4.48％，各行政區調降幅度最高的是復興區6.83％，最低為龜山區1.79％，民眾明年繳交地價稅就會有感。

地政局表示，明年土地公告現值、公告地價調整資料，將於元旦公告，民眾可至「桃園地政資訊服務網」及「桃園住宅及不動產資訊桃寶網查詢」，各地政事務所也會公告轄區土地情形供民眾查詢閱覽。

另依據平均地權條例規定，土地所有權人得參考公告地價在增減20％以內申報地價，如未辦理申報地價者，則按公告地價80％為申報地價，並作為課徵地價稅依據，申報地價期間為明年1月2日至2月1日，市府提供現場、網路、傳真及郵寄等四種申報地價方式。