飯店誤信冒牌米其林廚師 願全額退費

2017-12-08 22:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄Hotel Wo飯店糗大了，未仔細查證，去年底邀請一名自稱德國米其林餐廳的主廚，到飯店舉辦米其林饗宴，結果遭網友踢爆，這名主廚不是米其林廚師，只是餐廳臨時工。飯店今晚受訪時說，當時用餐的消費者，可全額退費。

Hotel WO今天在臉書致歉，但把責任推給「媒體錯誤的報導」，強調是看到知名電視美食節目與新聞報導「愛走天涯的米其林天菜大廚」，認為這位在台中逢甲夜市賣蛋糕的弗拉迪（Vladimir Keller）有話題性，才邀請他合作，於去年12月12日至18日來蘭高雄舉辦米其林週 「德國天菜大廚來上菜」活動。

不過，這位冒牌米其林廚師顯然沒多大吸引力，一星期下來只賣了9萬多塊，以晚餐一客1780元換算，約只有50個客人消費。

飯店業者坦承，未事先求證弗拉迪在德國餐廳的工作經歷，多數網友則認為飯店是推卸責任，紛紛留言說：「邀請人之前，自己也應該做身份的查證」，「不要把責任都推掉，不查證是否屬實，現在要怪媒體？」

Hotel WO蔡姓經理今晚受訪時表示，去年底米其林週來消費的顧客，可憑用餐佐證全額退費，雖然發票不可能保存到現在，但只要有拍照打卡等相關證明，一樣全額退費。

弗拉迪的台籍莊姓女友反駁說，與飯店合作時，弗拉迪沒有特別強調自己是米其林餐廳主廚，她也只知道弗拉迪曾在德國餐廳kochu karu工作過。

這起冒牌米其林廚師事件會曝光，是因為熱心網友，向弗拉迪以前任職的德國Kochu Karu米其林餐廳求證，餐廳回信證實，弗拉迪根本不是主廚，只擔任過45小時的臨時工。