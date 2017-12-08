「前有測速照相」明年起標誌變這樣....

2017-12-08 21:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕路旁警示的「前有測速（違規）照相」標誌，因文字常會使駕駛人分心，交通部將文字標示，改為相機圖案圖示，將於明年1月1日起正式更換，高市交通大隊已著手設置，全市207面已全部換置完成。

交大表示，為避免民眾一時反應不過來，部份路段新舊號誌將併用一段期間，警方也會在易肇事路段處加裝警示，為避免駕駛人行經易肇事路（口）段超速行駛，依現場路況環境適度增加警告牌面，例如左營區大中高架、文川路口增加2面告示牌，以提醒用路人小心駕駛。