長谷旅行社遭勒停 明出團計畫不受影響

2017-12-08 20:44

〔記者吳柏緯／台北報導〕高雄老牌的綜合旅行社長谷旅行社由於資金周轉不靈，今天傳出遭勒令停業，影響團數共有20餘團，約500人左右。觀光局表示，品保協會已著手協助處理退款、轉團等業務。

縱橫旅遊市場30年的長谷旅行社傳出停業消息，觀光局專門委員金玉珍表示，昨天晚上觀光局收到相關消息，並於今天上午與品保協會到位在高雄的長谷旅行社確認狀況，在確認長谷旅行社資金周轉不靈，已無法繼續經營後，隨即祭出勒令停業的通知，而品保協會也將長谷的會員資格剔除。

根據觀光局統計，長谷的主要經營的市場為日本，占所有出團數的7成左右，其次為中國約占2成，此外韓國與東南亞也是長谷的市場。目前安排的出團規劃已排到明年6月，共有20多團，人數約500多人，已收取的訂金則約400多萬左右。由於事出突然，觀光局尚未收到任何旅客投訴，不過觀光局也呼籲相關旅客應盡速與有關單位聯絡，避免權益受損。

金玉珍說明，長谷旅行社已向富邦產險投保了4200萬元履約保證保險，而品保協會也從今天開始一個月內，受理受影響的旅客申訴，品保協會將會協助旅客向保險公司申請理賠，若保險理賠不足的部分，品保協會會代償。

雖然已被勒令停業，不過明天長谷旅行社的出團計畫並未受到影響，據了解，明天上午長谷有一團29人赴北海道的旅行團將照常出發。觀光局業務組科長王興邦說明，今天已和長谷旅行社、領隊等相關人員確認，包含機票、住宿的相關事宜都已經安排好，而要支付給日方的費用也都已經處裡好，因此不會有太大的問題。王興邦也表示，會請品保協會協助確認該團的各項情形。