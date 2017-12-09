跟著做打造好手藝！西班牙菜輕鬆上桌

2017-12-09 07:30

〔記者胡琪俐／台北報導〕2107年已悄悄進入尾聲，辛苦忙碌一整年，該煮頓佳餚犒賞自己及家人！由擅長西式料理的誠品行旅The Chapter Café副主廚馬良翰，示範適合多人分享的「西班牙白酒臘腸淡菜」，肥美的淡菜滋味鮮甜，搭配淡淡白酒香氣層次感十足，還能吃到美味的西班牙臘腸，口感豐富多元。

西班牙白酒臘腸淡菜

食材：西班牙臘腸30g、蒜片2顆量、淡菜15顆、白酒100c.c.、海鮮高湯80c.c.、對切橄欖5～8顆、對切小番茄6顆、九層塔30g、辣椒片半根量

調味料：胡椒粉5g、鹽3g、橄欖油15c.c.

※本次示範分量為3～4人份，食材可於傳統市場、大型超市購得。

1. 起一油鍋開大火，加入西班牙臘腸切成丁翻炒約2至3分鐘，再加入蒜片拌炒均勻。

Tips： 亦可用廣式臘肉或廣式臘腸取代。

2. 同一油鍋，放入淡菜拌炒，再加入白酒、海鮮高湯、橄欖，煨煮約5分鐘至淡菜熟；轉中火，加入鹽、胡椒粉調味，再加入小番茄、辣椒片翻炒。

3. 起鍋前，關火加入九層塔、淋上橄欖油，再拌炒均勻就完成了。





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