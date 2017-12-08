全台唯二！ 善化糖廠今開工 有望加製「古早糖」

今年甘蔗收成佳，預估可採收22萬6千多噸。（記者黃文瑜攝）

2017-12-08 20:32

〔記者黃文瑜／台南報導〕擁有133年歷史的善化糖廠，昨日製糖開工，今年受氣候影響，颱風少讓甘蔗採收量較去年高，開工96日，到明年3月13日製糖完成，預估今年二號砂糖產量將比去年高出約7萬噸，可望加碼生產「古早糖」。

台糖公司董事長黃育徵表示，善化糖廠、虎尾糖廠是全台兩間至今仍有製糖開工的糖廠，糖廠不但是製糖生產基地，同時也是重要文化資產保存地。今日開工延續日治時期就有的傳統，舉行開工祭祀，祈求機器運轉順利，人員工作平安。

因目前台灣甘蔗製糖品種為「春植」與「秋植」，分別在每年的3到4月及8、9月間為最佳種植時間，生長需12到18個月，如遇強風就容易把甘蔗吹倒，甘蔗根部只要長出新芽就無法採收。因104年種植時遇上颱風，導致去年產量不佳，而今年收成的甘蔗受氣候影響較小，預估採收22萬6千多噸的甘蔗，可生產2萬1千多噸的二號砂糖。

台糖表示，目前主要生產的二號砂糖在國內相當盛行，有些坊間製黑糖的業者，會以二砂加糖蜜一起炒製成黑糖。而糖廠也研發出古早糖，以製糖過程中產生的糖蜜製成三號，不斷煉製成古早糖，但因工法較複雜，在市場價格也較高。未來希望能讓糖廠轉型，除了生產二砂外，更能提高古早糖產量，讓糖類產品多樣化、精緻化，因此也極積改良甘蔗品種，提高甘蔗抗風及抗蟲的能力，讓台灣僅存的製糖文化，能繼續傳承。