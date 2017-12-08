三蘆讀樂樂！圖館攜手廟宇 送290盞智慧光明燈

2017-12-08 20:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立圖書館三重、蘆洲地區12間分館，結合地方11間宮廟共同推廣閱讀，推出「狗燃厲害．點燃智慧光明燈」活動，鼓勵三蘆學子「在地閱讀、閱讀在地」，並有290盞智慧光明燈要免費送給考生，祈求考運亨通，前途光明。

新北市圖為鼓勵學生閱讀，提升社區閱讀風氣，去年首度集結蘆洲6大香火鼎盛廟宇，於春節期間推出到圖書館與地方廟宇閱讀走春，即可免費點光明燈的活動，吸引近千名讀者熱情參與。

今年邀請三重地區的5大宮廟一起加入閱讀推廣行列，共襄盛舉的三蘆地區廟宇包括蘆洲湧蓮寺、護天宮、保和宮、忠義廟、保佑宮、慈惠堂，三重先嗇宮、義天宮、南聖宮、天后宮及碧華寺等11間，共提供290盞文昌燈。保和宮同時加碼推出，凡抽中保和宮文昌燈者，106年上下學期成績有達標，還可憑成績單領取獎學金。

「狗燃厲害．點燃智慧光明燈」活動即日起舉辦至107年1月8日，活動期間走訪三蘆地區任3間圖書館，完成辦證或借書及走訪任一間廟宇，完成考題，即可獲得摸彩資格，活動將於1月12日抽出290名幸運讀者，點亮考生一整年的好運勢。詳細活動內容可上新北市立圖書館網站http://www.library.ntpc.gov.tw查詢。