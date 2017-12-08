今晚到明晨高山有機會降雪 週日逐漸回暖

今晚（8日）至明天（9日）清晨，將會是本次冷氣團影響最明顯的時候，明天整體也偏涼冷，請民眾注意保暖。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-08 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，預計今晚（8日）至明天（9日）清晨，將會是本次冷氣團影響最明顯的時候，中部以北及宜蘭低溫將下探13、14度，南部及花東也只有16、17度，入夜後請民眾注意保暖；另外，今晚至明晨3000公尺以上高山仍有降雪機率，民眾若要上山賞雪，請注意行車安全。

氣象局預報，明天持續受大陸冷氣團影響，水氣減少，但北部及東半部仍有短暫降雨的機率，中、南部山區也有零星降雨的可能性，建議民眾外出攜帶雨具，以防萬一。

溫度部分，明天各地高溫將略為回升，預測北台灣高溫17至19度左右，中南部約22至24度，花蓮及台東21至23度，但各地一整天感受仍偏涼冷，入夜後氣溫會更低一些，請民眾注意保暖。

據《天氣風險》指出，雖然這波冷空氣的威力持續到週六，週日各地將明顯回暖，並有久違的陽光露臉，整體來說，下週天氣會越來越好。

空氣品質方面，明日中部、雲嘉南、高屏與金門、馬祖地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及懸浮微粒。

此外，氣象局指出，由於強烈東北風影響下，台南以北、東半部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，海邊的浪也會明顯偏大，欲前往海邊活動或從事海上作業要小心安全。