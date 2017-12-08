新竹縣府前綠地變「池水」 還可跳樁玩舞獅！

新竹縣政府旁的綠地，本週末連假期間有個特別的國產木材所做的地景藝術兼活動空間示範體驗活動，如圖是復刻版的「儲木池」。（記者黃美珠攝）

2017-12-08 19:46

〔記者黃美珠／竹縣報導〕這個週末的新竹縣政府旁綠地好好玩，靠幾塊原木樁或木頭做的裝置藝術，不僅讓人有機會變身成舞獅團員，得靠跳樁才能走過「獨木橋」；還有復刻版的「儲木池」，讓大家藉親身體驗、外加一點想像力，就能一起逆齡「飛回」自己的頑童時代，多少一探早年伐木業的場景。

這場由林務局支持，號稱是全國第一場由縣市政府結合民間林業生產合作社共同舉辦，專門推廣國產木做地景裝置藝術、打造生活空間的活動，今天（8日）起一連3天在新竹縣府前的綠地登場，任由趕集鄉親現場體驗，感受用國產木材取代生硬塑膠製品打造生活環境的好處。

承辦的新竹縣永泰林業生產合作社社員梁國興說，現在外面的公園很多親子遊戲區或休閒運動空間內都充斥大量的塑膠製品。這些塑膠製品不僅有塗料是否有害健康的疑慮，到了夏天，有的更不耐高溫，而有熔化之虞，不然就是接觸人體有夏天過燙、冬天過冰的不適。木製的則不同，隨時都很「親」人。

他還說，國產的柳杉或台灣杉在台生長史都已有百年，相對進口的乾燥木材，國產木材跟本地氣候最對味，所以比較不怕蛀、不怕壞、最耐用，是生活中的最佳夥伴。

梁國興說，他們成立合作社迄今邁入第5年，首度跟官方合辦國產木材的推廣，目前也正在北部積極打造一處全木做的休閒活動場域。

在全木做的休閒活動場域還沒公開啟用前，新竹縣鄉親明起還有2天可以率先體驗。他們用木做、呈波浪狀起伏的坡道，給來客感受在木頭上「溜滑梯」，或是「攀木」的新鮮感。

也用原木樁打造一個「跳樁式的獨木橋」，想要過橋，就得學舞獅團員跳樁般，考驗個人膽量、技巧及平衡感。

另外還用綠地充當「池水」，復刻以前伐木業為了防木頭龜裂、蟲蛀，而把段木儲放在水池中，吸引頑童下水踩踏在載浮載沉段木嬉鬧的「儲木池」場景。每個裝置藝術看似簡單，卻趣味橫生。