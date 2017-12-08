9米高耶誕樹點燈 新竹市感恩季開跑

2017-12-08 19:54

〔記者王駿杰／新竹報導〕2017新竹市感恩季以「大聲說愛 Say Love」為主軸，即日起至25日帶來一系列耶誕活動，其中，象徵感恩季開跑的「耶誕點燈」今天於東門城廣場登場，由市長林智堅、副總統陳建仁攜手為東門圓環9公尺高的耶誕樹點燈，象徵「溫暖、點亮新竹市」！

陳建仁說，他今天一到新竹市就感受到濃濃的耶誕氛圍，很開心在這個充滿感恩、愛、和平與喜悅的夜晚，能和大家一同為城市點燈。

林智堅則說，12月是愛與感恩的季節，市府以「大聲說愛 Say Love」為主軸，搭配「圓心願．感謝遇見愛」、「耶誕點燈」、「耶誕市集」及「感恩晚會」等系列活動，陸續於東門城廣場、北大公園及市府前廣場盛大展開。

20日前，市府持續推動「圓心願．感謝遇見愛」活動，民眾可至遠東巨城購物中心、新竹大遠百、遠東SOGO百貨站前店、新光三越中華店、晶品城購物廣場、大潤發湳雅店及愛買新竹店等百貨量販店認購心願卡，發揮愛的力量，為弱勢孩童圓夢。

林智堅指出，23日下午1點至5點，「耶誕市集」在北大公園舉登場，安排多家在地及知名文創攤位，推出獨家耶誕商品，並有耶誕火車供民眾搭乘；晚上6點9點在市府前廣場則有精彩的「感恩晚會」。

此外，「威秀影城」今年也加入活動，將於耶誕節當天（25日）提供130張入圍本屆金馬獎最佳動畫長片的《小貓巴克里》電影特映券，與弱勢家庭孩童相約，一起進入電影廳歡度佳節。