「媽媽，好痛」小童不治 父母捐喪葬費買「禮讓小旗」

市議員萬美玲號召善心人士捐助「禮讓小旗」，因車禍意外身亡的男童父親（左四）也到場並表示，希望自己的孩子是最後一個受害者。（記者謝武雄攝）

2017-12-08 19:25

［記者謝武雄／桃園報導］桃園區同安國小一名小四男童日前在校門口發生車禍，男童倒在媽媽懷裡不停地說「媽媽我好痛，我好痛」，最後不治，引發各界關心，為了避免悲劇重演，市議員萬美玲號召善心人士購買3萬面「禮讓小旗」，男童父母也將喪葬費節餘款捐出，相關單位今天到同安國小發送旗子，男童父親哀痛說，「希望自己的孩子是最後一個受害者」。

這名9歲男童，是因為放學要到安親班時，因為安親班老師漏接他，他心慌自己跑到安親班，途中突然衝出馬路，卻遭後方小貨車撞倒，媽媽聽到巨響，回頭一看竟然是自己兒子，男童最後倒在媽媽懷裡斷氣，讓母親好自責，為此，萬美玲發起「守護學童 你我一起，見到旗子 車子就停」禮讓小旗運動，希望提醒駕駛人注意學童動態，並減速停車，盼憾事不再。

萬美玲今天中午在認捐人陪同下到同安國小發放1500面小旗，學生們拿到小旗也開始使用，不少小朋友說，拿著旗子過馬路感覺安全許多；交通局長劉慶豐、教育局長高安邦、桃園市政府警察局交通警察大隊長李建民也都到場，校方也藉機進行交通安全宣導，也呼籲駕駛人行經學校要減速慢行，注意周邊情形；這3萬面「禮讓小旗」將發送給桃園區共23間國小及鄰近桃園區的龍安國小。

男童父親今天中午也到場並拿著「禮讓小旗」，提醒小朋友過馬路要小心；他說，妻子擔心觸景傷情，並未前來參加活動，但兩夫妻決定將喪葬費結餘款捐出製作「禮讓小旗」，希望不再有同樣的悲劇發生。