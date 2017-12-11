客廳&臥室冬換季 溫暖空間這樣布置

2017-12-11 07:30

〔記者邱璟綾／台北報導〕隨著氣候轉涼，居家氛圍也該換季，近幾年依然是簡約風當道，只要透過顏色的運用、簡單的擺設，就能為冬日的客廳、臥室空間帶來更多溫暖感！

設計師根據Pantone的2017秋冬色彩報告提出建議，今年冬天，客廳可挑選宛如暗夜星空的「深牡丹藍」，而臥室則適合使用穩重的「雲杉綠」做主色調，都能帶來不一樣的室內氛圍。

打造溫暖舒適的客廳

IKEA公關副理蔡宜穎表示，簡約風格即是從簡單開始，第一步要先做到居家空間的「斷捨離」，好好審視空間裡的物品，留下最基本、單純並以功能性為主的部分，等到空間裡的雜物變少了，接著再來談色彩與材質。

多數人的客廳顏色大多以原木色、大地色等暖色系為主，建議挑選暖色調的布織品搭配。蔡宜穎表示，藍色在夏天容易讓人覺得清涼，到了冬天只要加入一點點的灰色，便能呈現溫暖調性，像是以深藍色搭配藍灰色，甚至是淺藍色與天藍色的布織品元素，都能使整體視覺更協調，也能讓空間更有溫度。

展現個人風格的臥室

除了客廳，臥室是大家待最久的居家空間，HOLA居家布置設計師王國欣在第一線為顧客提供居家布置諮詢時，他注意到寢具最能彰顯臥室主人的自我風格，因此建議以寢具做為主要改造重點，可挑選中性的雲杉綠色寢具，在整體多為素色單品的基礎上，搭配幾何或圖騰風格的被套或枕巾，就能打造兼具現代時尚與簡約風格的臥室。

王國欣也分享，從色彩與材質提升整體質感，是讓空間布置零失誤的方法；顏色使用建議在3種以內，而材質部分，則利用纖柔的踏墊、法蘭絨材質萬用毯，或加入絲絨觸感的大抱枕，讓房間充滿冬日氛圍。

美好生活有綠意相伴

喜歡生活空間有綠意相伴的人，也能在客廳與臥室的窗台邊，擺放小盆栽。若空間足夠且有大片採光，還可挑選多年生木本植物，如萬年青，好種植又美觀；而日照不足者，則建議種植多肉植物，挑選喜愛的收納罐當盆器，簡單擺在桌上就有很好的裝飾效果，能為空間帶來一抹清新。