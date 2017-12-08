宜蘭太平山降到0.3度 遊客直呼好冷

太平山今天一度降到0.3度。（記者江志雄翻攝）

2017-12-08 18:46

［記者江志雄／宜蘭報導］各地氣溫驟降冷颼颼，海拔2000公尺的宜蘭太平山，今天一度降到攝氏0.3度，距離下雪還差臨門一腳。

太平山飄著小雨，山區起霧，翠綠山巒變成一片霧茫茫，遊客穿著厚重衣物，全身包得密不透風，雖然沒有下雪，刺骨寒風仍讓大家直呼好冷，相較於山上的寒冷，山腳下的鳩之澤溫泉暖烘烘，形成強烈對比。

太平山莊表示，太平山聯外山路路面濕滑，容易起霧能見度不佳，提醒遊客小心駕駛，並做好保暖，避免著涼。