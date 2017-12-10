大食女帶路！耶誕就是要吃「大餐」！

台北Butcher's Kitchen肉舖廚房的美國和牛戰斧牛排會插著1把刀霸氣上桌。（記者沈昱嘉攝）

2017-12-10 07:30

〔記者張嘉渝／綜合報導〕耶誕將至，還在煩惱「大餐」去哪吃嗎？就讓知名大胃女王Abby、邵阿咩來帶路！

Abby綽號「特盛吃貨」，人生以日本大胃女王「辣妹曾根」為目標，曾於34分鐘內吃完3.2公斤的漢堡套餐、17分鐘吃完2.6公斤的咖哩飯、7分鐘吃下50顆水餃。邵阿咩號稱「膽固醇女王」，曾挑戰丹丹漢堡全部套餐一次完食而一戰成名，更曾於12分鐘吃74顆水餃、25分鐘吃1,300克咖哩飯、30分鐘吃2公斤牛排、60分鐘吃40盤豬肉。

針對喜歡大口吃肉的人，Abby推薦去台北Butcher's Kitchen肉舖廚房，店內美國和牛戰斧牛排除了是以插著1把刀的方式霸氣上桌外，更強調以餘溫靜置法鍋煎而成、全程不進烤箱，吃起來外脆內軟且肉香濃郁。邵阿咩則是推薦去高雄奧利佛餐廚，店內的超大戰斧豬排重達16盎司，料理時會先抹上含有蜂蜜、芥末、芥末籽、檸檬汁等的特製醬再火烤，醬汁入味、入口帶汁！

如果不怕吃相有損形象，Abby跟邵阿咩分別再推薦兩家「大餐」！Abby覺得拿起台北2口串酒2kg豬肋排直接啃食很過癮、邵阿咩則想到台南Kook Burger手作漢堡專賣裂嘴吃雙層各有5盎司的漢堡肉、雙倍培根起司的雙肉噴發培根起司漢堡等。

至於想吃鍋的人，Abby建議揪親友一起去台北上官木桶鍋敦北店瘋涮約100片雪花牛，再點上1鍋含有6種蝦、1隻龍蝦的「痛風鍋」；邵阿咩也不惶多讓，她說高雄風見雞居酒屋的柚香紅蟳鍋也毫不遜色，內含新鮮的紅蟳與屏東飼養的土雞肉，1鍋就能滿足海鮮與肉品的欲望！

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台北上官木桶鍋敦北店的約100片雪花牛適合親友耶誕聚餐食用。（記者沈昱嘉攝）

高雄風見雞居酒屋的柚香紅蟳鍋內還有屏東飼養的土雞肉，滿滿一鍋料超多、超滿足！（記者潘自強攝）

台南Kook Burger手作漢堡專賣的「雙肉噴發培根起司漢堡」厚度超高，吃完馬上變裂嘴女！（記者潘自強攝）