原鄉首見！尖石可網路預約公車 智慧站牌手搖發電

全國原鄉第一個需求反應式公共運輸（DRTS）資訊媒合平台及手搖發電智慧站牌，今天在新竹縣尖石鄉啟用！（記者廖雪茹攝）

2017-12-08 18:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全國原住民鄉第一個需求反應式公共運輸（DRTS）資訊媒合平台及手搖發電智慧站牌，今天在新竹縣尖石鄉啟用！不僅乘客可透過網路預約公車，司機利用手機App接收派遣訊息，站牌也採最新物聯網通訊技術LoRa，克服山區電力供給和網路通訊的瓶頸。

這套系統是由交通部科技顧問室、經濟部技術處、資策會系統所等單位，攜手合作的示範，未來將推廣到國內已布設DRTS的路線，實現智慧運輸，讓偏鄉交通更便利！

交通部科技顧問室主任王穆衡說明，交通部智慧運輸系統發展建設計畫補助，為偏鄉的交通開創新的營運方式。尖石鄉建置的DRTS營建資訊平台，導入網路訂車系統，讓乘客可透過網路預約公車，不用電話預約及人工紀錄再派車，大幅節省人力。

王穆衡說，DRTS營運資訊平台的管理者，可透過系統了解乘客搭車需求的人數及時間，派遣適當車型的車輛；在行車期間，也可透過平台知道司機行駛位置，進行動態派遣任務，提升DRTS車輛服務效能；司機則透過手機App連結訂車平台，得知即時派遣訊息，提供準時可靠的服務。

手搖發電智慧站牌則是改良現今太陽能智慧站牌，王穆衡說，在日照不足或轉換率變弱時，透過自主手搖發電模式，即使位在山區或是電力無法到達之處，依舊有電可啟動站牌系統。通訊部分則採用物聯網通訊技術LoRa，具有覆蓋面積廣、低功耗、穿透性強等特性。目前站牌僅架設在尖石前山觀光路線的重要景點上，未來規劃將擴充到後山。

尖石鄉長雲天寶感謝中央及縣府的協助，讓尖石鄉的交通更加便利，間接帶動觀光人潮；現正值尖石溫泉季，他邀請全國民眾來新竹縣安排一趟有智慧的溫泉之旅。

民眾可到尖石鄉公所官網http://www.hccst.gov.tw/左下方的「DRTS預約叫車」點入操作，旅客每趟車次50元，持學生卡10元，一般尖石鄉民15元，持愛心敬老卡免費搭乘。