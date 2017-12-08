不老棒球聯盟大會師 爺爺奶奶重燃「野球魂」

2017-12-08 18:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕弘道老人福利基金會6年前為曾任「一壘手」的羅爺爺，舉辦一場簡單球賽圓夢，不料，卻喚起一群老人的「野球魂」，6年來組成15支棒球隊，隊員達400人，還有一支由阿嬤組成的女子棒球隊，遠赴日本打棒球賽，他們今天在台中市萬壽球場舉辦「不老棒球聯盟大會師」，球技不重要，健康快樂的運動最重要，曾一度中風坐輪椅的藍興虎棒球隊投手康朝正說，促使他復健站起來，並成為投手的動力，就是心中永遠激盪的「野球夢」。

弘道老人福利基金會組長施淑莉說，6年前該基金會曾照顧80多歲羅爺爺，他嚴重失智，僅記得自己是「一壘手」，基金會舉辦一場簡單球賽，讓羅爺爺重溫「一壘手」風采，羅爺爺雖於圓夢不久後過世，這場球賽卻激起老人的「野球魂」，老人說，半世紀前，他們年少時，棒球是最普遍的運動娛樂，幾乎每位阿公，甚至是阿嬤，都有一段迷戀野球的歲月。

歷經6年，從宜蘭縣到屏東縣，陸續成立15支球隊，隊員達400人，平均年齡68歲，最特殊的是由宜蘭縣壯圍鄉後埤社區一群阿嬤組成的女子棒球隊，她們以當地盛產花生而命名「後埤土豆隊」，曾到日本參加亞洲盃長青老人棒球錦標賽，雖未得名，卻轟動宜蘭地區。

這群不老棒球員亦有高手，台南府城隊的投手，是1960年代有「棒球太子」美譽的李憲宗，現年78歲的他，曾是中華成棒代表隊隊員，1962至1967年，打過第三至五屆，以及第七屆的亞洲棒球錦標賽，曾獲得第五屆亞洲棒球錦標賽「功勞獎」，他說，現在是以球會友，「不老的意思，就是活到幾歲，打到幾歲」。

最傳奇的是台中市西區的藍興虎棒球隊投手康朝正，現年63歲的他，3年前加入球隊，卻在加入後1個月中風，左半邊癱瘓坐輪椅3個月，他問醫師「還能打球嗎？」，醫師答覆「復健得好，當然可以」，他燃起「野球魂」認真復健，不但能站起來打球，還擔任投手，這股毅力來自心中永遠激盪的「野球夢」。