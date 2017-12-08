閒置30年大改造 蚊子館大變身

2017-12-08 18:09

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市南門市場2樓原閒置30年，成為治安之瘤，市長邱建富上任後改建為健康運動中心，由於空間寬敞、燈光明亮，加上租金低廉，吸引大批民間團體搶租，啟用5年來，平均每天前來運動的人口達2000人次，共為市庫進帳逾240萬元，成功活化利用，一併帶動活絡一樓市場的消費，讓蚊子館變「蜜蜂館」！

彰化市民族路的南門市場於72年啟用，設置攤格但攤商卻不願進駐，2樓更因此閒置，雜亂不堪，經常出現施打過毒品的針頭、針筒，有如都市之瘤。邱建富上任後積極「活化」，經前立委翁金珠等人協助，經濟部補助整建經費120萬元，市公所編列930萬元，於101年整修完成，轉型為「彰化市南門健康運動中心」，並開放出租。

2樓閒置空間變得寬敞明亮，加上租金低廉，吸引大批民間團體搶租，啟用5年以來，先後有「彰化縣快速板彈球協會」、「彰化縣體育會排舞委員會」及「彰化縣卦山桌球推展協會」、「彰化藝術高中桌球隊」、「彰化縣劍道協會」等單位承租使用，承租面積近400坪，每天運動人口多達2000人次。

市長邱建富、市民代表楊富鈞今天現場會勘時，一時技癢下場打板彈球，2人並都稱讚，市場2樓改造為健康運動中心後，不曾再發生治安事件，不僅成為市民運動健身的重鎮，也一併帶動活絡一樓市場的消費，同時掃除治安死角，一舉數得。