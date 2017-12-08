30週年新舞作 台灣原民園區「大港口之冬」明天發表

「大港口之冬」詮釋阿美族歷史事件。（記者羅欣貞攝）

2017-12-08 18:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣原住民族文化園區開園30週年，推出原住民族樂舞新作「大港口之冬」，以藝術手法反思百餘年前阿美族的歷史事件，全長90分鐘，明（9日）、後（10日）天在原住民文化園區首演。

位在屏東縣瑪家鄉的原住民族文化園區，設有娜麓灣樂舞劇團，今年配合30週年，新編「大港口之冬」舞作，取材於發生在西元1877年至1878年間，因沈葆楨開山撫番政策欲開發東部，引發阿美族的港口與奇美等部落反抗，最後遭致清兵誘騙屠殺的歷史事件。

原住民族文化發展中心主任曾智勇表示，誠如歷史學家所說，台灣原住民族的近代歷史，是一齣悲情的歲月，可以原諒，但不能遺忘，必須要先知道，才能選擇怎麼面對。

舞劇由娜麓灣樂舞劇團藝術總監懷劭·法努司籌畫，陳彥斌等人編導，演員除劇團20多名舞者，另聘請民間舞團與義守、台東及東華大學等校特約舞者8名，以及在今年世界大學運動會的開幕式擔任演唱者之一的王祥如詠唱，更邀港口部落族人到場見證；明、後2天每日演出2場，上午10點30分至12點、下午2點30分至4點，長度90分鐘，演出前有10分鐘導聆。