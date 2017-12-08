麻省理工iGEM競賽奪金 成大高材生為台灣爭光

2017-12-08 18:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學年輕師生閃耀光芒！科技部今年舉辦的吳大猷先生紀念獎，成大有7人獲獎，另外醫學系學生組隊首次參加哈佛大學創辦的國際生物分子設計競賽（Biomolecular Design Competition，簡稱BIOMOD），抱回金牌等4項大獎，另1個跨院系學生團隊參加麻省理工學院主辦的2017 iGEM競賽，抱回金牌並奪得競爭最激烈獎項冠軍─最佳環境主題獎。

成大校長蘇慧貞今天主持「成大史上最年輕學術成就表揚大會」，恭喜他們為學校歷史寫下新的一頁，更期許師生們不要自我設限，「只有自己才能決定要飛多高」，得獎同時也代表樹立典範與標竿。

2017年iGEM競賽，是成大第2次參加。競賽分12個主題，44國組隊參賽，5400人參與，在全球逾300競爭隊伍中，成大脫穎而出。

水產養殖是台南重要產業，然而高密度養殖以及飼料，造成氨氮發棄物快速累積，危害魚體，業者為降低氨氮廢物濃度，多選擇換水或污水直接排放，造成地層下陷，高濃度硝酸鹽類也不利河川湖泊。

成大表示，成大學生團隊從在地產業發展與環境關懷出發，即運用基因工程、統計、資訊、電機、機械設計等技術，開發出新系統，設計及製造能自動採樣及監測的小船，並將硝酸鹽濃度、酸鹼度、溫度等重要數據回傳雲端，透過手機APP即時呈現給使用者。

成大表示，調節硝酸鹽等氨氮問題，是團隊獲獎一大亮點，利用大腸桿菌代謝含氮廢物的特性，將基因轉殖進入大腸桿菌內，使其自硝酸鹽生產胺基酸，改善養殖水池的水質，減水環境污染。

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