中市大肚戶所提供手語翻譯 助聽障民眾順利洽公

2017-12-08 17:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中大肚戶政事務所為讓聽障者順利洽公，向社會局申請手語翻譯暨同步聽打服務，今年就成功幫一位聽障的媽媽，成功辦理印鑑證明，戶所表示，明年也會持續辦理，要幫助更多身障民眾。

社會局與社福團體合作，從去年開始提供戶所有關手語翻譯暨同步聽打服務手語服務，大肚戶所從去年就開始推動，由聲暉綜合知能發展中心派具手語翻譯證照之手譯員到所，提供即時手語翻譯。

去年有一位市民要辦理繼承，要申辦印鑑證明，但因所使用的手語只有家人了解，而且又不識字，因此此案便無法申請成功。

今年再度有一位婦人因丈夫過世要辦理繼承，需要申辦印鑑證明，但婦人是聽障且不識字，平時與家人僅用簡單的手勢溝通，兒子多次來所詢問，深怕無法申請到印鑑證明。

戶所因去年的案例，深恐婦人的手語只有家人才懂，與家人多次溝通，發現婦人雖然不識字，但是手語表達相當熟練，因此向聲暉綜合知能發展中心洽詢，申請專人到所服務，同時約定辦理時間。

戶所表示，辦理當日聲暉綜合知能發展中心派具手語翻譯證照之手譯員到所，提供即時手語翻譯，使承辦人員了解林媽媽因舊印鑑章遺失，需要變更印鑑，並申請新的印鑑證明。

而婦人也能明白承辦人員的說明，知道印鑑證明的用途，保障她的權益，婦人跟家人感謝戶政所的協助，讓她能夠溝通無障礙，稱讚這是貼心便民的好措施。

大肚區戶政事務所主任江銀山表示，此一服務，可讓身障者洽公能「有愛無礙好方便」。大肚戶所還備有擴音器及愛心助聽器，如果需要手語翻譯服務，可以提前來所申請。