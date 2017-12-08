野台戲結合八家將 鍾馗跳進台中國家歌劇院

野台歌仔戲結合八家將陣頭進入國家歌劇院上演《鍾馗》，展現傳統張力與現代劇場的精緻細膩。（記者蔡淑媛攝）

2017-12-08 17:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕野台歌仔戲碼《鍾馗》將跳進台中國家歌劇院演出，由近40年的在地新藝芳歌劇團結合八家將陣頭，重新詮釋老戲碼《鍾馗嫁妹》，保留傳統跳判、吐火星等劇碼、佈景，搬進現代劇場擴大規模、更精緻，並顛覆鍾馗的威武形象，探討內心脆弱的一面。

酬神謝天、關鬼門最受歡迎之一的野台戲碼「鍾馗」將進入國家歌劇院，曾獲台中市一級傑出演藝團隊、入選國家傳藝中心匯演的新藝芳劇團，與台中法天壇民俗將坊攜手進入現代劇場，仍保留野台戲中鍾馗跳判、吐火星、嫁妹、撞龍柱等傳統橋段，及以1桌2椅等佈景風格，並加入家將陣頭文化，增加舞台效果。

鍾馗導演劉冠良指出，劇中除保留傳統，也創新挑戰，音樂、服裝重新設計，也顛覆鍾馗神武印象，進一步探討人心深處的光明與黑暗，鍾馗掩飾自己外表醜陋被羞辱的脆弱，為了妹妹展現世界完美的一面，為妹找尋幸福夫君，人前健朗剛強、人後陰鬱受挫，最後結局也有別於傳統戲碼。

《鍾馗》劇情描述唐代士子鍾馗在殿試掄元，皇帝見到他怪奇面貌，萬分驚嚇，竟聽信讒言，決意永不錄用，鍾馗憤而自殺。城隍憐其際遇，封他為「驅魔真君」還天下清明太平。他也為妹妹的終生幸福，懲罰惡霸，把妹妹許配給自己最信任的杜平，劇中鍾馗跟前的鬼卒角色，特別由法天壇家將飾演，帶來視覺上的震撼。

新藝芳劇團團長吳孝棋指出，鍾馗展現忠孝節義、劇情緊湊不冷場，是很受歡迎戲碼，這次由3名子女演出，是劇團第三代傳承，從小跟著戲跑透透，現就讀國立台灣戲曲學院；導演也特邀曾執導唐美雲歌仔戲團《碧桃花開》的新生代導演劉冠良，這也是今年台中花都藝術季的最後一檔大型演出，本月22日上演。

台中教育大學副教授林茂賢說，新藝芳所代表的是一般民間野台式的表演，希望看慣了劇場版、文化場歌仔戲的觀眾，也能夠回味一下歌仔戲最普遍的演出形式。