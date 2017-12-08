基隆港被這樣一攪 就會變「陰陽海」

2017-12-08 17:29

〔記者林欣漢／基隆報導〕今年9月，1張基隆港湛藍與烏黑海水交錯的「人為陰陽海」照片，引起民眾驚呼，相關單位確認是翻攪底泥所致，基隆市議會今天到港區市政考察，議員們要求確實做好清淤工作，勿讓國門落漆。

9月6日下午，王姓民眾在高處發現基隆港海水顏色除了藍色，還有一大塊被染成墨汁般的黑水，從旭川河口往外海擴散，出現深淺分明的界線，形成奇特的「陰陽海」景觀，他拍下照片上傳臉書社團，引發熱議。

對此，基隆港務公司與基隆市政府工務處指出，是橡皮壩倒壩（橡皮壩放下來之意）後，翻攪底泥所致；市長林右昌則認為，是港區船隻轉向、啟動時掀起底泥，雙方各執一詞，市議會今天市政考察到港區查看橡皮壩截流情形，議員們都強調，重點在清淤工作要確實。

議員們指出，基隆港今年獲選亞洲最佳郵輪母港，不應放任淤泥持續累積，除了基隆港，田寮河、西定河及旭川河也要定期清淤，有效解決水域污染問題。

環保局長賴煥紘表示，會盡快完成下水道污水幹管及「晴天截流」（趁晴天時將污水截入截流站中並送往污水處理廠處理）的工程；工務處技正簡翊哲說，會檢視各河川，淤積嚴重區域應先清理；港務公司指9月13日已先在橡皮壩前、東1碼頭疏浚，明年會持續辦理疏浚計畫。