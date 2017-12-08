垃圾分類差…送焚化頻遭「打槍」 苑裡增設夜間收集點

2017-12-08 17:18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所清潔隊清潔車，近來將垃圾送往竹南焚化爐時，因資源回收未落實，被整車退回4次，而竹南焚化爐統計至9月底，全縣也僅退11件，苑裡佔比偏高，鎮公所決定順應鎮代建議，增設夜間收集點，讓上班族有充裕時間處理垃圾問題。

苑裡鎮公所今天下午邀集里長開會研擬辦法，由於目前只有兩個路線從下午5點開始收垃圾，且集中在苑裡鎮鬧區，對住宅區住戶相對不便。不少里長提議，增加住宅區的垃圾收集清運路線。

苑裡鎮公所目前初步研擬增加14處收集點，範圍從濱海的海岸里、苑港里至內區石鎮里、玉田里，清潔隊清運垃圾時間也將延長到晚間8點半，方便一般上班族下班回家後，有充分時間倒垃圾，並做好垃圾分類，以免垃圾車被退回。苑裡鎮公所說，若成效良好可能繼續增加夜間清運點。

苑裡鎮垃圾車載運垃圾至焚化爐，近來被整車退回4次，相較苗栗縣前9個月才11次，比例偏高，且清潔隊員作業時更要注意民眾是否做好垃圾分類，延長作業時間，讓問題浮現。

苑裡鎮代會主席洪晃琦、鎮民代表孟文源說，上班族平日上班時間匆忙，較無充裕時間倒垃圾及做好分類，若能增加夜間清運點，對於民眾與鎮公所都是雙贏。鎮代林俊廷則認為，可進一步考慮與聘請無業民眾，或是老人家協助，也能幫助弱勢族群。