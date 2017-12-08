大台南公車再傳撞車事故 交通局定調疲勞駕駛

2017-12-08 17:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大台南市區公車19路公車，7日晚上22時05分由原住民文化會館發車往大灣高中班車，於約22點17分行經安平區永華平豐路口「平豐路口」站時，蔡姓駕駛因疲勞駕駛，致偏移車道側撞店家，交通局表示，經查車內、外無其他人員受傷，蔡姓駕駛急診後無礙已出院觀察，除已啟動專案調查，並責成府城客運妥適善後處理並配合警方調查肇事原因。

交通局指出，第一時間已調閱當事駕駛平日出勤狀況及健康檢查紀錄，經詢府城客運初步了解，該駕駛於106年11月完成健檢，收縮壓、血液檢查及X光稍有異常，已依醫療單位建議追蹤檢查。出勤部分，經調閱近期出勤紀錄，蔡員駕駛於12月4日休假，事發前一天（6日）則上班至21時40分，經了解，業者調派駕駛勤務部分天數，未符合「汽車運輸業管理規則」第19條連續兩個工作日間休息時間之規定，交通局查明屬實後，將依公路法第77條第1項規定予以開罰。

交通局強調，詳細肇事原因仍需專業醫療診斷結果，及警方事故調查才能確定，已請府城客運全力配合及妥善賠償店家財損，事故現場則已清理完畢。

據了解，7日撞車意外事故，已是今年大台南公車第4起，府城客運占3件；另外3起疑因公車司機身體不適案例，分別是10月9日興南客運李姓司在新營區衝撞對向車道，致釀7傷意外，送醫後救回一命；10月14日是府城客運蘇姓司機沿永康區鹽行新行街路邊騎樓緩慢擦撞5輛汽車受損，司機送醫急救仍不治；11月16日府城客運戴姓女司機將車停妥路邊，送醫急救挽回生命。