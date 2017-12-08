境外空污又襲台 中南部明後天空品「橘、紅警戒」

環保署提醒，中南部的擴散條件較差，明後兩天，中南部的空氣品質大約徘徊於橘色與紅色之間，敏感族群與抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間劇烈活動。（資料照，記者張忠義攝）

2017-12-08 16:57

〔記者吳柏緯／台北報導〕東北季風增強，夾帶境外空氣污染物，台灣北部今天（8日）上午空氣品質普遍不佳，而中南部則受內外空污的影響，情形更加嚴峻。環保署指出，明天（9日）起，北部的空氣品質將逐漸轉好，不過，中南部的空品仍徘徊於橘色與紅色之間，應盡量避免戶外活動。

環保署環境監測及資訊處處長張順欽說，隨著這波冷氣團南下，境外空氣污染物也隨之而來，根據環保署的監測資料顯示，這波來自境外的PM2.5從今天清晨3、4點左右開始影響台灣北部，約中午11、12點達到最大值，在北部一度測到每立方公尺90微克，而北部每小時平均濃度也落在每立方公尺60到80微克之間。

而隨著冷氣團南移，中南部從今天下午開始也受到這波境外空污的影響。根據環保署「空氣品質監測網」下午3點的觀測資料顯示，北部多個測站到達橘色提醒，麥寮、崙背、台西與馬祖測站達到紅色警戒。其餘西半部地區，也都大多呈現橘色提醒。

張順欽說，東北季風明天起會逐漸減弱，明天清晨起中部以北地區的空氣品質可望回到良好至普通等級。不過，中南部的擴散條件較差，污染物較容易堆積，明後兩天，中南部的空氣品質大約徘徊於橘色與紅色之間，敏感族群與抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間劇烈活動。