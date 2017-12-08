親子廁所嚴重不足 中市府將提改善計畫

2017-12-08 16:42

〔記者黃鐘山／台中報導〕兒少法「親子友善廁所」條款16日上路，中市議員蔡雅玲卻發現，全台中市524座公園，僅12座設置親子廁所，今天在議會要求全面盤點應設場所加以落實；市長林佳龍當場允諾，1個月內總體檢，將提出3年改善計畫。

蔡雅玲說，親子廁所的規定盥洗室需附設兒童安全座椅、尿布臺、兒童馬桶等相關設備規範，公園、政府機關等公家單位及百貨公司、量販店等地方應全面落實，法令再過1週就要執行，卻不見市府有積極作為。

她又說，全市524座公園，僅12座設有親子廁所，比例偏低，而且竟連北屯兒童公園都無親子廁所，顯然應該加把勁，讓帶孩子一起外出活動的爸媽可以安心上廁所，免得媽咪要帶兒子上女廁，爸爸帶幼女上男廁，十分不便。

市議員謝志忠、張玉嬿也表示，親子廁所是打造友善育兒空間的一環，不能形同具文，市府應儘速進行盤點應設場所，除了權管機關要設置外，也應輔導民間應設置的單位符合法令規範加以落實，要求1個月內總體檢。

林佳龍回應，全市現有91座親子廁所，在六都排名第二，但數量還是不足，市府將在新設廁所優先建置，並由市府秘書長黃景茂邀集相關局處，先於1個月內完成盤點及體檢，並提出3年期改善計畫加速及擴大辦理，同時鼓勵民間公共場所設置親子廁所。

建設局長黃玉霖表示，去年即開始啟動，親子廁所是獨立於男廁及女廁設置，目前台中市542座公園中，有親子設備的廁所有12座，專屬親子廁所則有鰲峰山公園及文心森林公園2座，明年將再新增21座，期盼營造友善的親子環境。