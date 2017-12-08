「OPEN! 大氣球遊行」16日登場 今公佈交管路段

「OPEN! 大氣球遊行」將在12月16日下午2時登場（市府提供）

2017-12-08 16:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕「OPEN! 大氣球遊行」即將在12月16日下午2時，於高雄時代大道熱鬧登場，今年共有25顆大氣球，搭配超過30組、千人以上來自全台的表演團隊參與遊行，夜間還有星光魔幻演唱會，為高雄系列跨年活動揭幕。

高雄市政府今公佈夢時代周邊道路交通管制情形，管制時段及路段內禁止車輛通行及路邊停車，屆時會由員警視現場情況進行彈性管制：

（1）時代大道（中華五路-成功二路） 12/12 14:00-12/17 24:00

（2）時代大道（中山三路-中華五路，含南側未命名道路） 12/13 14:00-12/17 24:00

（3）中華五路（正勤路-舊凱旋四路） 12/16 10:30-18:30

（4）中山三路南下慢車道（光華三路-中凱橋前） 12/16 08:30-18:30

（5）成功二路北上車道（擴建路-台糖物流園區） 12/16 12:30-19:30

（6）舊凱旋四路（中山三路-成功二路） 12/16 12:00-18:30

隔日12月17日時代大道將舉行「2017 OPEN!RUN」路跑活動，路線行經中山三路、成功二路、舊凱旋路、三多四路、新光路、中華四至中華五路、海邊路、河東路等路段，舊凱旋路於12月17日0時起、其餘各路段於12月17日6時30分起至9時30分前管制，敬請減速慢行，交通管制情形詳見https://goo.gl/iVNr8P

高市府也鼓勵民眾有興趣參加大氣球遊行、路跑民眾，多利用大眾運輸，搭高雄捷運紅線至【R6凱旋站】或搭乘輕軌至【C5夢時代站】，步行即可抵達活動會場。