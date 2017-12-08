瑞井國小生自耕蔬菜做佳餚 社區阿公阿嬤喊讚！

大肚瑞井國小收成日，小朋友忙著採收蔬菜。（記者蘇金鳳攝）

2017-12-08 16:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位在大肚山上的中市瑞井國小，擁有200坪的菜園，由小朋友跟愛心媽媽一起耕作，最近所種的蔬菜已熟成，學校今天舉辦「收成日」，小朋友在老師的指導下，親自下廚將收成的蔬菜煮成佳餚，邀請社區長者一同分享，阿嬤吃一口就讚嘆，「真厲害，煮得比我好吃！」

瑞井國小位在大肚山上，雖然加上幼兒園只有15班，但學校卻充滿活力，整個校園廣達4.3公頃，活動空間超大，由於教學相當有創意，即使地處偏僻，仍吸引很多外地家長越區就讀，學校開闢200坪菜園，從102年推動「教學農園」，就由學生及志工媽媽共同耕作至今。

整個菜園會依季節種植不同的蔬菜，有地瓜葉、大陸妹、蘿蔔、洋蔥等作物，並且定每年「栽種日」、「收成日」為學校重要節慶日，不僅增加學生與環境的互動機會，學習如何惜物愛物，也與在地社區連結，增進彼此的情感。

今天是瑞井國小的「收成日」，小朋友一大早就收成了教學農園的高麗菜、蘿蔔、福山萵苣、洋蔥等作物，還烹調出「健康滿點洋蔥圈」、「異國風情大阪燒」、「聰明靈活青蔥派」等佳餚，體驗從產地到餐桌的過程。

此外，學校還邀請到瑞井社區裡，貢獻大半輩子的阿公阿嬤一起入校，來品嘗孩子們親手採收並親自烹煮的佳餚，學校並展開代間教育，讓孩子們把菜一份一份的端給阿公阿嬤吃，幼兒園的小寶貝們，還幫阿公阿嬤「抓龍」，阿公阿嬤都露出非常開心的笑容。

一位近80歲的阿嬤就忍不住讚嘆好吃，她說，吃一口就驚訝孩子的鹹淡拿捏如此好，連她自己都無法做好，遑論自己的女兒及媳婦。

瑞井國小校長張昆鵬表示，每一年的收成日，是學校的節慶日，學校都會展開主題性的活動，今年是與社區長者分享收成，去年則是義賣所採收的蔬菜，而義賣所得則捐給育幼院。

張昆鵬表示，每一次的收成，都會讓小朋友帶回去給家人，或者是做為教學的食材，學校推動食農教育，就是讓小朋友都懂得珍惜土地、惜物愛物。