泡湯旺季 苗栗泰安溫泉區爆發水量分配爭議

2017-12-08 16:19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕進入泡湯旺季，苗栗縣泰安溫泉區卻爆發溫泉水分配爭議。有溫泉業者不滿溫泉水水量分配不公、管線占用私有地，質疑縣府圖利取供業者，切斷公有溫泉管線，盼獲相關單位重視。取供業者表示，曾多次邀請在地溫泉業者共組公司經營，但沒有業者意願；強調取供業務是虧本生意，若有業者承諾接手後，保證水質水量穩定，公司隨時可讓出經營權。

泰安鄉為全國知名的溫泉區，現有6家旅館及15家民宿。苗栗縣政府於7年前爭取中央經費，鑽探2口井溫泉水源，並沿著苗62線道路邊坡施設溫泉管線，以OT（營運—移轉）促參方式，將經營權標售出去，交由民間取供業者負責管理、管線維護及收費營運。

不料，溫泉區內的日出溫泉飯店總經理張玉麗，於上個月30日及本月1日連續兩天，雇工將行經自家私有地的溫泉管線斷管。

張玉麗說，泰安溫泉水於由苗栗縣府納管並委外取供業者營運後，對各家溫泉業者定有分配水量，在額度內，每公噸為9元，超額供水則為每公噸29元。但當年溫泉飯店及房間數少，如今區內溫泉飯店簽約業者已增至15家，原配額根本不敷使用，只得以高價向取供業者買水。

張玉麗說，依據合約超額的每噸29元，縣府仍只收到9元，其他20元根本就是無本生意的暴利，她也質疑縣府當初標售經營權方式，根本就是圖利取供業者。

張玉麗說，地方多次向縣府反映，未獲重視，因溫泉水管線行經私有土地「應取得土地同意使用證明並依法公證」，但縣府沒有取得地主同意，所以她將行經自家地的管線切斷。

取供業者、泰安觀止負責人江德利表示，他參與公開招標前，曾兩度邀請地方溫泉業者說明，希望透過共組公司方式參加標案，但沒有業者有意願。

江德利說，以取供業務而言，平均一年需達35萬公噸，才能收支平衡，但平均一年僅13萬公噸，是虧損狀態。或許有人質疑「虧損還做？」他說，因飯店之前利用煤油加熱一個月需開銷120萬元，做取供一個月虧損45萬元，但省了加熱支出。

江德利說，每家溫泉飯店，都是主事者的投資心血，他也盼泰安溫泉區能永續長存，不要發生類似宜蘭礁溪超抽影響水源的情形。若有其他業者願意承接取供，只要保證水質水量穩定，公司隨時願意交出。

縣府文化觀光局指出，縣府與取供公司的合約經營年限從99年至111年，縣府除收取法定每噸9元的溫泉取用費，還要從取供公司每月營業額抽取3％的經營權利金，及每年60萬元定額權利金。

文觀局表示，水量分配是根據當時各家「合法房間數」來評估，但後來溫泉業者不斷增加且擴大營業設施，溫泉需求量暴增，因此業者得自行增購，依法有據。

文觀局表示，有關溫泉管線架設的土地產權問題，6日已召開協調會，決議於3週內請地政單位進行鑑界，釐清管線是位於道路或私人土地，再進行後續協商。