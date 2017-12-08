番茄農拍台灣棺木製作像耀眼銀河 入選紐約國際攝影展

嘉義縣番茄農黃名毅拍攝師傅製作棺木的過程，有如銀河般耀眼，入選美國紐約國際攝影藝術展。（黃名毅提供）

2017-12-08 16:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣青農攝影師黃名毅，從番茄農投入農村攝影，再擴大到記錄台灣傳統行業，連平常人不喜接觸的棺木製作都是攝影題材，今年10月底受邀參加紐約國際攝影藝術展，提供8張台灣產業影像參展；今天他收到主辦單位寄來的證明，拍攝嘉義市棺木店的「Coffin Making（棺木製作）」作品，將棺木製作過程拍得有如銀河般耀眼，獲得入選，讓台灣傳統棺木製作影像躍上國際。

黃名毅在嘉義縣朴子市種植小番茄，原本農忙累到只想在家打電玩放鬆，但長期下來卻發覺少與外界接觸，幾乎沒有朋友；5年前他自學攝影，背著相機在台灣記錄農村百態，後來擴大到記錄各傳統行業，作品曾獲得去年國家地理全球攝影大賽台灣賽區比賽人物組亞軍。

今年6月黃名毅由友人介紹，到嘉義市北社尾一間棺木店拍攝棺木製作過程，該間老棺木店原是老師傅與十多位師傅合力製作棺木，現由後代兩兄弟接手製作。

黃名毅觀察師傅製作棺木過程，以不同器具將木頭修飾到需要的尺寸，刨出的木屑在天空漫舞，空氣中帶著沉香的木頭香氣，透過光線照射，配合師傅專注的神情，木頭粉屑有如銀河般那樣的耀眼奪目；他說，「如此美麗的畫面，是由師傅親手製作而成」，希望他們可以堅持下去，更有「未來掌握在自己手裡」的含意，並且給自己勉勵，不要小看自己，成就有可能大如銀河般耀眼奪目。

黃名毅說，傳統技藝產業及師傅們的堅持及理念一直是他拍攝題材的主軸，希望透過自身視角及鏡頭，將美好的台灣精神畫面傳承及分享。

紐約國際攝影藝術展由美國國際攝影師聯盟主辦，今年以「世界的采樣」為題，邀請130多位世界各國攝影師提供作品展覽；攝影展台灣策展人是知名攝影師周貞君及余信賢，他們邀請台灣12位攝影師提供作品參展，今年10月底在美國紐約市市政廳展覽館展出，台灣有多位攝影師獲獎。