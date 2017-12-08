減肥out！美味千層派 平底鍋就能輕鬆完成！

用平底鍋竟然能做出美味的千層派？（授權：Vita Dolce甜蜜生活手作甜點）

2017-12-08 18:12

〔影音新聞／綜合報導〕每到假日就會想要邀請三五好友來家裡坐坐，這時候若是能端出自己手做的點心，感覺有誠意又有面子，但只為了偶爾烘焙就購入烤箱，似乎不太符合經濟效益，到底有什麼甜點能夠輕鬆完成呢？現在師傅要告訴你，只要有平底鍋就能做出漂亮又好吃的千層派喔！

餅皮：

新鮮雞蛋150克

新鮮蛋黃75克

細砂糖52克

牛奶315克

動物性鮮奶油75克

低筋麵粉150克

卡士達粉45克（可用低粉取代）

沙拉油65克

內餡：

動物性鮮奶油1320克

細砂糖132克

步驟一

牛奶與動物性鮮奶油放到鍋中，並煮到滾。

步驟二

蛋黃液、全蛋液與細砂糖放到盆裡拌勻，將以煮滾的牛奶倒進盆裡並邊加邊攪拌，再依序加入過篩的卡士達粉與低筋麵粉，之後仔細攪拌到麵糊呈現光滑，並且無明顯顆粒後，再加入沙拉油。

★小訣竅：將攪拌好的麵糊以漏勺過濾，會使完成品的口感更加滑順。

步驟三

將兩匙麵糊倒進平底鍋中煎熟，兩面皆呈現金黃色即可起鍋。

★小訣竅：家中若沒有不沾鍋，可以在煎麵糊前在鍋底抹一層薄奶油。

步驟三

將動物性鮮奶油與鮮奶油攪拌至打發為止。

步驟四

鋪一層餅皮之後抹上一層內餡，之後再以相同順序依序放上餅皮與內餡，就大功告成囉。

這方法非常適合家裡沒有專業烤箱，卻又想親手做甜點的人，下次不妨動手試試看吧！