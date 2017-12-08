「瑞穗紅葉溫泉旅社」遭點名無溫泉標章 業者喊冤

2017-12-08 16:03

［記者王峻祺／花蓮報導］消基金會今披露全台4成溫泉旅館無溫泉標章涉違規營業，花蓮百年「瑞穗紅葉溫泉旅社」也遭點名，業者喊冤只因「血統不純正」，土地涉及「原住民保留地」，才會遲遲無法申請溫泉標章；花蓮縣政府表示，將先請業者依「原住民保留地開發管理辦法」合法解決水權及土地問題後，再積極輔導取得標章。

保留傳統日式建築的花蓮「瑞穗紅葉溫泉旅社」，自日治時期開發迄今已逾百年，泉源主要來自紅葉溪支流、加星山東麓，是當地人口中的「老字號」溫泉旅社，卻因土地涉及「原住民保留地」，遲遲無法申請溫泉標章，讓業者相當無奈。

「瑞穗紅葉溫泉旅社」呂姓業者說，百年溫泉老店是當地活招牌，自日治時期延續迄今，除有「正統性」也深具歷史價值，但卻因經營者身分「非原住民」，而被以「血統不純正」為由，長期受限「原住民族基本法」，並卡在原保地問題；無奈「不是不送申請」，而是屢屢遭到法規限制被退件。

她說，雖名為「瑞穗紅葉溫泉旅社」並鄰近瑞穗溫泉區，但因行政區劃分在萬榮鄉內，才會受限於原保地，迄今連水權取得也備受爭議，進而申請「溫泉標章」都被擋下，希望縣府能儘快協助解決，不要每次盤點全台溫泉就被點名，實在很無奈。

花蓮縣政府觀光處代理處長彭偉族說，「瑞穗紅葉溫泉旅社」確實因原住民保留地的土地問題尚待解決，目前將商請原住民行政處及萬榮鄉公所協助了解，待業者先行取得土地、水權合法性後，再輔導申請溫泉標章。