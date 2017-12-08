市運會傳「代跑」案 女選手奪冠遭取消

2017-12-08 15:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市運會田徑賽傳「陣前換將」爭議，預賽奪冠女選手成績被取消，市議員吳瓊華今天要求市府揪出幕後黑手。市府運動局長王慶堂說，這次更換選手未通過技術會議審查，有非常大瑕疵，未來報名與競賽資訊將由第三方處理。

吳瓊華在市政總質詢指出，今年市運會的田徑賽中，南屯區原本報名女子400公尺的洪姓選手，「陣前換將」臨時由葉姓選手上場，並獲得預賽分組第1名，但立即被現場其他選手的家長檢舉葉姓選手沒有報名，大會認為確實不合規定，決定取消葉姓選手的預賽成績紀錄。

吳瓊華說，葉姓選手沒有報名，怎麼能上場比賽？難道比賽不必點名？現場裁判眼睛都瞎了嗎？市府舉辦的比賽，竟公然造假更換選手，實在太荒謬、太離譜，簡直是「作弊一條龍」。她並揶揄，難道林佳龍登記選市長，最後可以讓蔡其昌來選嗎？

王慶堂表示，葉姓選手的徐姓教練在技術會議後，私下向體育總會田徑委員會以口頭方式爭取參賽資格，在運動局與南屯區公所未知悉情況下，田徑委員會違反大會競賽規程，自行同意葉姓選手報名出賽，此舉已嚴重違反行政程序與破壞競賽公平性。

王慶堂指出，明年度市運會將規劃建置運動成績資料庫系統，把比賽報名、競賽資訊與成績記錄系統，委外由第三公正方處理，若要修正出賽選手，應依據競賽規程，經技術會議通過及授權簽證才能變更，避免單項協會私自決議，維持比賽公正性。

市長林佳龍則表示，有錯則改，行政程序層次的疏失，將要求運動局檢討改進。