虎尾建國一村 16日重現「巷內仔生活」

「2017雲林縣社造聯合成果展」將於12月16日在虎尾建國一村登場。（記者詹士弘攝）

2017-12-08 15:39

〔記者詹士弘／雲林報導〕記憶中的巷內仔生活、阿嬤ㄟ手路菜和人情味，12月16日將在虎尾建國一村重現，全縣55個社區齊聚，展現社區營造成果，縣長李進勇邀請大眾一起參觀並給予社區掌聲鼓勵。

李進勇表示，社區營造要成功，首要是地方人的熱情參與，沒有志工付出是寸步難行，雲林縣社區營造有成，地方的文化都是從巷仔內開始的，今年社區聯合成果展以「咱佇巷仔內，有恁作伙來」為主題，藉以呈現雲林社區的趣味及豐沛的在地能量。

李進勇表示，16日在充滿50年代氛圍的虎尾建國一村將重溫「巷內仔生活」，透過「巷仔口戲台仔」、「菜市仔找好料」、「巷仔內門口埕」、「巷仔內的任務」所規劃5大主題，希望讓全國鄉親能感受雲林的在地風華。

文化處長林孟儀表示，「巷仔口戲台仔」的社造大戲院，將演出社區居民集體創作的社區劇場，如麥寮楊厝社區的「踩廟地」劇場及難得一見的漁村數苗歌，另外斗南田頭社區的「阮ㄟ田頭里」劇場，讓人了解「孔固力」和社區有密不可分的關係，還有斗六江厝社區的「童年往事」及莿桐蒜鄉麻園巡迴演出的駛犁歌等。

「菜市仔找好料」有常民特色小吃和各家阿嬤的私房菜，包括虎尾東屯社區的酒矸仔、米篩和石磨合作無間下誕生的美味花生粉；四湖萡子寮及萡東社區推出烏魚子品嚐體驗，還有天然日曬劍蝦乾油飯、燒烤本海烏魚腱；盛產文蛤、牡蠣的台西海南社區，在阿嬤的巧手下，回味傳統蚵仔麵線、醃蚵螺肉的一品口感，還可以一起揪團來比賽。