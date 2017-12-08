時間帶、票價具競爭力 加航連4月強壓地主華航、長榮

2017-12-08 15:29

〔記者陳宜加／台北報導〕外籍航空紛紛插旗台灣，加拿大航空主打台北直飛溫哥華、境外入境美國的轉機優勢，加上時間帶理想、票價也不貴，今年6月開航後，連續4個月載客率強壓華航、長榮。加航即日起並祭出百萬紅包，目標吸引更多旅客直飛美、加。

加航今年6月復飛台北，目前冬季班表每週五班直飛溫哥華，根據民航局統計，今年6至9月，加航溫哥華航線有2個月載客率達89.2%，6月更高達93.4%，遠高出平均載客率82.8，加航連續4個月贏過華航、長榮。

加航指出，加航航班時間為白天出發、白天抵達，時間帶專門為台灣人設計，相較華航、長榮晚上抵達更具優勢，且白天時間方能利用境外入境方式，更簡便轉機入境美國；此外，加航票價約1萬8000元左右，也低於兩家國籍航空公司。

加航表示，過去2年加航展開全球擴張計畫、開啟50個新航點，目標109年打進全球前十大航空。加航目前航點遍及6大洲、超過200座機場，去年服務將近4500萬名旅客，是北美洲唯一六度獲Skytrax四星級認證的航空公司。

加航鎖定銜接美國57座城市的航空網絡，搭配溫哥華機場提前入境美國、行李直掛優勢，即日起推出台北直飛溫哥華的冬季優惠票價，來回未稅1萬8千元起，若轉機飛往美國洛杉磯、舊金山、聖地牙哥等大城，來回1萬4000元起。

加航指出，冬季限定優惠票價適用明年1月1日起至4月30日；另於本月23日起至31日，購買加航機票及有機會抽中百萬紅包。加航台灣總經理陳美至說，冬季的加拿大是冰雪天堂，欣賞壯麗奇景也能體驗全球獨有的旅遊樂趣。