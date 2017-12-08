屏東動漫節16日登場 本土與日系大車拚

屏東動漫節16日起登場，有動漫音樂表演等活動。（記者羅欣貞攝）

2017-12-08 14:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為推廣動漫文化與青年文創，屏東縣政府在文化部指導下舉辦「2017屏東動漫節」，下週六（16日）至31日在屏東藝術館登場，推出國際漫畫比賽得獎特區、屏東動漫形象特展、動漫親子工作坊、名家講座、動漫文創市集、音樂與cosplay演出等，活動期間每天上午11點到晚上8點開放（週一休館），免費入場，現場打卡還送限量小禮。

文化處長吳錦發表示，動漫在台灣擁有廣大的閱聽族群，在國際上更是文創產業的重要內容，過去縣府舉辦過法國安古蘭漫畫展，締造台灣歐洲的交流盛會；這次同樣在文化部支持下，舉辦以本土及日系動漫為主的系列活動，涵蓋各年齡層與動靜態內容，也讓屏東的動漫粉絲及工作者與各地同好交流。

從屏科大誕生的「空氣少女艾兒」，東港的「櫻花蝦絢櫻」，到萬金的「迷路小瑪」，被動漫粉絲暱稱為「屏東三寶」，與台灣原創漫畫《冥戰錄》的女主角「魔法少女林默娘」，將在屏東動漫節中擁有各自的獨立展區，館內也將有國際漫畫競賽得獎專區，包含2016屏東漫畫新秀獎得獎作品等，讓民眾一窺備受國際肯定的台灣優秀漫畫。

「2017屏東動漫節」每週末也將邀請台灣動漫創作者舉辦親子工作坊，民眾可免費參加，在藝術家的指導下，親手創作自己的動漫作品；還有漫畫家水瓶鯨魚、韋宗成、動漫文創團體希萌創意、台南市府城社區文創發展協會與莉妲文創等輪番上陣，帶來內容豐富的動漫講座，另有動漫文創市集與動漫音樂表演，陪民眾度過歡樂耶誕。