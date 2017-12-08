400噸棄置鋁渣飄惡臭5年 一旁雞寮背黑鍋

2017-12-08 14:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁區八甲里鹽水溪上游附近有棟廢棄豬舍，遭棄置成堆的太空包，內裝重金屬污染之虞的鋁渣，數量估計約400公噸，有的已破損、滲漏，5年來一直傳出惡臭，緊鄰的雞寮卻背黑鍋，屢遭檢舉；環保單位3個半月前已到場稽查，迄今卻未見任何動靜，地方群起反彈，並展開守護家園環境的連署。

台南市教育產業工會秘書長許又仁今年8月接獲民眾陳情，深入調查，發現惡臭並非來自雞寮，而是一旁的豬舍，約500坪的空間裡，被堆放了400個太空包，裝的都是廢鋁渣，數量驚人。

許又仁與邀請台南社大環境行動小組召集人黃煥彰協助，採樣檢驗後，驚見有鋅、銅、鎳、鉻等重金屬污染之虞，再通報市政府環保局，進行會勘。

許又仁表示，豬舍位處農牧用地卻遭棄置鋁渣，一旦污染，後果不堪設想，但會勘迄今已3個半月，環保單位都沒有作為，令人擔心。

許又仁說，因太空包破損，下雨時，鋁渣摻到水後，形成阿摩尼亞，出現尿騷味，附近民眾5年前開始聞到惡臭，卻誤以為污染源來自雞寮，不斷檢舉，讓場主一直背黑鍋。

由於鋁渣都未見清除，地方不滿，許又仁今天率領教育產業工會成員到場，與居民共同發起連署，要求市政府儘速回應、處理，守護清淨家園。