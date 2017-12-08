冷氣團來了 為什麼賣芭樂的笑了？

2017-12-08 14:27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣「社頭織襪芭樂節」今天登場，正好遇到冷氣團報到，雖然主秀到明天才登場，但購買保暖衣物的民眾已經提前湧現，讓織襪業者笑開懷。

這波冷氣團來襲，全台最樂的應該是社頭的織襪業者，因為「社頭織襪芭樂節」的攤商絕大多數都是當地的織襪業者，以前他們做襪子，因織法為筒狀，可延伸出內衣、內褲等貼身衣物，紗線的不同又產生各種不同的機能衣或機能襪。

冷氣團來襲，不只襪子暢銷，保暖衣更是熱賣，工研院材料與化工研究所博士研究員林榮呈說，貼身衣物的保暖「發熱」有兩種方式，日本系列，大都利用「吸溼發熱」，把體溫鎖在纖維裡，達到保暖的功能，工研院則開發出「光柔衣」，這是利用光，在纖維裡震盪產生熱能，達到保溫的效果。

他説，發熱衣技術或材料只能吸收近紅外線的波段，「光柔發熱衣」的高蓄熱材料，可吸收太陽光、照明光、火源及人體等各種紅外線熱源、提高蓄熱範圍，而且這項高蓄熱材料的成本極具競爭力，布料用的不多就能產生保暖效果，一般市面每件才2、300元。

社頭織襪芭樂節從今天開始連續3天，一早廠商還在備貨就不斷湧入購買人潮，會場周邊道路的停車位已停滿，預料明、後兩天買氣會大爆發，縣府在社頭火車站設有接駁專車，歡迎民眾利用，而為避免塞在車陣中，駕駛人明、後2天最好繞道行駛。