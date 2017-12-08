年助20名國中生考證照 「肉燥福」獲技職教育貢獻獎

2017-12-08 14:32

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部表揚第4屆技職教育貢獻獎、第8屆資深技藝師傅及第13屆技職之光。肉燥福傳統美食總監許福能，從小幫助父母的路邊攤生意，卻不放棄學業一路讀到大學，體認到在社會生存要有「一手功夫」，在事業有成之後，回饋南岡國中學生，成立技職工廠提供給有需要的弱勢生，成為零負擔全免費的實習場所，並協助學校改造老舊的烘焙及廚藝教室，協助學生考取證照，獲得技職教育貢獻獎的肯定。

許福能的母親廖香菓和大兒子許順鈞也陪同出席頒獎典禮。許福能表示，父母生了7個孩子，在南投市擺攤賣肉丸等傳統小吃，他排行老6，從國小1年級就開始幫助父母工作，小時候一度覺得不平衡，同學放學就可以去玩，但他放學和假日都得在幫家裡忙，不過長大之後，卻很感謝小時候的經驗；他喜歡和客人互動，也不會覺得累和辛苦，更深刻體認到一技之長的重要性，雖然工作忙碌，他仍想充實學習，除了考專業證照之外，還去讀南投高中夜間部、大葉大學技術人員學分班等。

許福能會動念幫助其他的孩子，源於他的大兒子，許福能表示，他有3個小孩，大兒子讀國中時不喜歡讀書，但頭腦很聰明，從小也幫忙家裡生意，國二時上實用技能班，想到父母教導人要有「一手功夫」，因此鼓勵兒子去上餐飲烘焙課程，兒子覺得非常有興趣，他又陪兒子一起考烘焙證照，父子順利考上烘焙丙級證照，之後技優推甄上台中高農（興大附農），順利再考上弘光科大，現在已大二。

許福能表示，因為大兒子的經歷，他想協助其他也想要朝技職發展的孩子，學校的烘焙教室已30多年、設備老舊，他除了提供自己的房子作為廚藝烘焙教室，也給學生們做為準備技藝競賽場所，把這些學生當成自己的孩子，協助報名費、廚師服、食材等，甚至開車載學生們去考試，1年協助約20個學生，孩子找到興趣，有了成就感，他走在路上遇到，還會跟他打招呼。

對於獲得技職教育貢獻獎，許福能直說沒想到會得獎，全家人很驚訝也很高興，對他是很好的鼓勵，未來他還要做更多；大兒子許順鈞以父親為榮，他笑著說，「以後他拿技職之光。」

台北城市科大電通系學生盧楚壹拿下多面國際發明展金牌為國爭光，今獲「技職之光」肯定，原就讀一般高中文組，再以學測成績進入台北城市科大，他表示，發現自己的專長在動手實作，於是決定轉換跑道，一開始因為沒有高職電學等背景，讀得很辛苦，但他非常努力，大一就進實驗室，大學期間拿了28面各種獎牌，很高興獲得技職之光的肯定，對想要從文組轉工科的人，他鼓勵不要怕困難，努力就會成功。