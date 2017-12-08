女大生「上奏摺」討生活費 父親超有才神答覆網讚爆

2017-12-08 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕許多年輕人上大學後，選擇打工支付生活開銷，不再當伸手牌，向爸媽討錢，甚至覺得很丟臉。不過，若真的逼不得已，又該怎麼開口呢？一名女網友在「Dcard」貼照發文，分享自己以文言文傳訊息給老爸要生活費，竟獲得對方「同等高雅」的回應，讓她忍不住驚呼，「我家爸爸真是太有才了」。

女網友說，每月5日父親領薪水的同時，也是「吃土的我可以開始吃飯的日子」，雖然是自己的爸爸，但長大後兩人感情才轉好，「要錢還是有點小尷尬」，為了不讓對方認為，每次找他都是要錢，便學著試寫先前網路上流傳的「如何高雅的要生活費」的「奏摺」。

女網友在「奏摺」內提到，「父皇，戰況激烈，前線吃緊，幾近彈盡糧絕，閨女在此請求父皇開倉賑糧，以國庫充天下，以解百姓燃眉之急，後世不然稱頌父皇豐功偉業，清（青）史留名，閨女竊以為此計可行，請父皇定奪」，父親已讀後，僅回「准奏」二字，讓女網友質疑，「爸你看的（得）懂嗎」。

隔了一段時間，沉默的父親終於回應，且文筆毫不遜色，「格格，汝之請奏，似有何處戰事不明之嫌，雖前方吃緊，後方緊吃，然國事繁難，綠黨作亂，吾國糧倉實已空虛，然格格處身前方，吾當竭盡倉底，亦將援軍於汝；不日即將抵達，尚請暫忍待援」，女網友見狀表示，「老爸已讀我超久，是在努力思考、修改怎麼回我嗎？本來以為准奏就沒了，原來還有下文！我家爸爸真是太有才了」。

這篇貼文一出，隨即引起熱烈討論，並獲逾1萬7000個讚。網友直言，「妳爸是古代人嗎？我看這文言文寫的如此流利啊」、「妳爸爸寫得比妳還好」、「爸爸也太可愛了」、「直接戳中笑點哈哈哈」、「有爸媽疼的孩子像個寶呀」