「從土地到餐桌」 南隘國小食農教育稻作收成

市長林智堅（後排中）今天與一、二年級學生一同進行二期稻作收成。（記者王駿杰攝）

2017-12-08 14:02

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府鼓勵各級學校發展特色課程與教學，其中，南隘國小位於竹市重要稻米產區，因此，校方結合社區特色發展「隘米學園」課程，讓學生體驗下田種稻樂趣，市長林智堅今天與一、二年級學生一同進行二期稻作收成，他說，希望透過食農教育與生活結合的特色課程，能讓學生認識食物「從土地到餐桌」的過程，帶來更多學習面向。

林智堅指出，南隘地區為竹市重要的稻米產區，以烏尖米聞名，南隘國小善用在地特殊性，以食米教育做為校本特色，打造「隘米學園」，讓學生透過課程體驗插秧、鋤草、灌溉、收割的過程，讓學生更懂得珍惜食物，並親近土地、體驗自然。

南隘國小校長賴黃宗表示，食農課程能讓學生認識稻作相關知識，配合食米營養教育講座、製作米穀粉蛋糕、菜園參觀、菜飯製作及外國米食料理體驗，也讓學生認識在地農業及飲食文化、培養在地低碳的飲食習慣，同時讓學生帶著自己種植的稻米進入社區，烹煮米粥與社區長者分享，品嚐跨世代的「稻香人情味」。

教育處體育保健科代理科長李怡君指出，南隘國小結合在地米食文化，設計一系列「隘米學園」教案與活動，於今年參加行政院農糧署「食米食農學園計畫」教案成果評鑑，獲選為績優教案，已提報農糧署參與複評，成績頗為豐碩。